Дневник проститутки

Проститутка о своих клиентах: Взгляд изнутри Проституция — это, в первую очередь, работа с людьми, в связи с этим (и не только с этим) она очень выматывающая и Читать далее…

Бьюти-рутина проститутки Проституция — это профессия, где внешний вид имеет решающее значение для успеха, и чтобы привлечь клиентов, проститутки тратят много времени и денег Читать далее…