Дневник проститутки

Проститутка о своих клиентах: Взгляд изнутри
Проституция — это, в первую очередь, работа с людьми, в связи с этим (и не только с этим) она очень выматывающая и
Проституция — это, в первую очередь, работа с людьми, в связи с этим (и не только с этим) она очень выматывающая и
Проституция — одна из старейших профессий в мире, и она далеко не такая легкая, как многие думают, она сопряжена со многими трудностями.
Проституция — это профессия, где внешний вид имеет решающее значение для успеха, и чтобы привлечь клиентов, проститутки тратят много времени и денег