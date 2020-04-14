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Необычная покраска яиц - листьями каркаде к Пасхе

Понедельник, 13 Апреля 2020 г. 13:46 + в цитатник

1.Для покраски яиц нужно взять целую упаковку чая каркаде (80 гр) и залить холодной водой в средней кастрюле.
2.Поставить на огонь, довести до кипения и варить 15 минут.
3.После этого окунуть отваренные в подсоленной воде яйца в раствор, укрыв их чайными листьями. Чем дольше вы держите яйца в растворе, тем более насыщенным получится цвет. Для результата как на фото ниже нужно оставить яйца на всю ночь в холодильнике
4.На следующий день просто достаньте яйца и промокните бумажной салфеткой. Оставьте сушиться.


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Рубрики:  КУЛИНАРИЯ
ФОТО
Метки:  


Процитировано 17 раз
Понравилось: 10 пользователям
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allasima   обратиться по имени Понедельник, 13 Апреля 2020 г. 14:09 (ссылка)
С благодарностью!
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Алла_Студентова   обратиться по имени Понедельник, 13 Апреля 2020 г. 15:08 (ссылка)
Замечательно!
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JuliaRadost   обратиться по имени Вторник, 14 Апреля 2020 г. 09:21 (ссылка)
Почему они черные? Должны быть красными.
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кабаргалена   обратиться по имени Вторник, 14 Апреля 2020 г. 10:02 (ссылка)
в смысле?они черные что ли?
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Вторник, 14 Апреля 2020 г. 10:24ссылка
Валентина_Зиннурова
Я в другом месте читала, что интенсивность окраски зависит от времени нахождения яиц в каркаде. От голубого до синего.
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Вторник, 14 Апреля 2020 г. 10:29ссылка
кабаргалена
сам способ интересный...но должны быть красные,особенно сейчас,черного хватает
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Мама_двух_детей   обратиться по имени Вторник, 14 Апреля 2020 г. 12:35 (ссылка)
Спасибо! Надо обязательно попробовать.
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Алфёрова_Тамара   обратиться по имени Вторник, 14 Апреля 2020 г. 14:45 (ссылка)
Спасибо,красивые ,мраморные получаются!
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