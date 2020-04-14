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Необычная покраска яиц - листьями каркаде к Пасхе
1.Для покраски яиц нужно взять целую упаковку чая каркаде (80 гр) и залить холодной водой в средней кастрюле.
2.Поставить на огонь, довести до кипения и варить 15 минут.
3.После этого окунуть отваренные в подсоленной воде яйца в раствор, укрыв их чайными листьями. Чем дольше вы держите яйца в растворе, тем более насыщенным получится цвет. Для результата как на фото ниже нужно оставить яйца на всю ночь в холодильнике
4.На следующий день просто достаньте яйца и промокните бумажной салфеткой. Оставьте сушиться.
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