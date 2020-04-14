1.Для покраски яиц нужно взять целую упаковку чая каркаде (80 гр) и залить холодной водой в средней кастрюле.

2.Поставить на огонь, довести до кипения и варить 15 минут.

3.После этого окунуть отваренные в подсоленной воде яйца в раствор, укрыв их чайными листьями. Чем дольше вы держите яйца в растворе, тем более насыщенным получится цвет. Для результата как на фото ниже нужно оставить яйца на всю ночь в холодильнике

4.На следующий день просто достаньте яйца и промокните бумажной салфеткой. Оставьте сушиться.

























